Подозреваемый рассказал о мотиве убийства замначальника угрозыска в Ставрополе

28-летний Ибрагим Симбаригов, подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя Руслана Абовяна, признался в преступлении. Подробности допроса приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Симбаригов рассказал следователям, что застрелил Абовяна из мести за уроженца Чечни Джамбулата Дадаева — его убили в Чечне в ходе спецоперации ставропольских полицейских в 2015 году. В задержании Джамбулата принимал участие и Абовян.

Также отмечается, что задержанный сам показал, где выбросил оружие. На указанном месте оперативники обнаружили пистолет Макарова в модификации, разработанной для советских спецслужб, и автоматический пистолет Стечкина, также используемый спецподразделениями.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве Абовяна. Следователи предположили, что преступление было спланированным. Первым озвученным мотивом уже тогда стала месть за Дадаева.

Джамбулата Дадаева подозревали в причинении вреда здоровью другому лицу. Он был объявлен в федеральный розыск. В 2015 году в ходе спецоперации ставропольских полицейских на территории Чечни его убили. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров тогда заявлял, что действия силовиков не были согласованы с властями.

24 июля неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. Согласно предварительной версии, преступников было двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле. В тот же день полицейским удалось задержать одного из подозреваемых — Ибрагим Симбаригов скрывался в заброшенном доме в селе Суркуль.