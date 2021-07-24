В Ставрополе расстреляли замначальника уголовного розыска

Неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. Об этом в субботу, 24 июля, пишет Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, преступников двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле. Хотя полицейские смогли выследить преступников и начать преследование, злоумышленникам все же удалось сбежать. О подробностях произошедшего пока не сообщается.

В декабре 2020 года в лесу рядом со Ставрополем обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Его нашли спустя несколько дней поисков — в правоохранительные органы обратилась мать погибшего, которая забеспокоилась из-за исчезновения 29-летнего сына. В убийстве заподозрили сотрудника полиции, против него было возбуждено уголовное дело.