Бывший генерал полиции ответил на информацию о ликвидации ГИБДД в России

Генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов ответил на информацию о ликвидации ГИБДД в России на фоне резонансных дел в отношении региональных руководителей Госавтоинспекции. Он опроверг слухи о расформировании ГИБДД в беседе с РИА Новости.

По его словам, последние события не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции. Михайлов напомнил, что ранее не раз сталкивались с большими разоблачениями среди «всяких чиновников».

«Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может. Сбили пешехода, столкновение с большим количеством пострадавших, кто этим будет заниматься? Это все [слухи о ликвидации ГИБДД] конспирология, я в эту конспирологию не верю», — сказал Михайлов.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца.

В тот же день в Воронеже был задержан бывший замглавы областной ГИБДД Игорь Качкин. По предварительным данным, подполковник предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за содействие своему знакомому при сдаче экзамена на водительские права. Он отправлен в СИЗО на два месяца.