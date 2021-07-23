В Челябинской области главу отделения ПФР арестовали за взятки

В Челябинской области суд арестовал на два месяца руководителя областного отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Виктора Чернобровина по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Чернобровин получил 26 миллионов рублей от сотрудника частной охранной организации за помощь с заключением договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

О задержании главы отделения ПФР Челябинской области стало известно 22 июля. Преступление выявили сотрудники МВД.

Ранее, 13 июля, в Челябинске задержали заместителя Чернобровина, Александра Орехова. Его обвиняют в получении взятки в три миллиона рублей. Чиновника отправили под домашний арест.