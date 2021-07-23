Бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?» похитил картину за 15 миллионов рублей

Петербургские полицейские задержали бывшего спонсора игры «Что? Где? Когда?», который 11 лет назад похитил картину стоимостью 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.

53-летний уроженец кавказского государства скрывался от следствия с 2010 года. Заочно ему предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

21 июля 2021 года антиквара задержали сотрудники петербургского уголовного розыска в Москве и доставили в Петербург для проведения следственных действий.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в июне 2010 года в полицию поступило заявление о хищении путем обмана из офисного здания на Петровской набережной дорогостоящей картины Александра Беггрова «Зимняя панорама Петербурга».

По информации издания «78», обвиняемый являлся основателем банка и спонсором программы «Что? Где? Когда?» в конце 90-х. Он занимался антиквариатом и организовывал крупные выставки.