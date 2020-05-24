Россияне похитили выставленные на улице картины художника Покраса Лампаса

В Санкт-Петербурге россияне похитили пять картин, выставленных на улице художником-каллиграфом Арсением Пыженковым, известным под творческим псевдонимом Покрас Лампас. Об этом в воскресенье, 24 мая, художник сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам Лампаса, 24 мая шесть его картин «инсталлировали по Петербургу». Пять из шести работ были похищены меньше чем за час. Шестая же, как отметил художник, была просто повешена выше других.

Художник надеется, что похищенные полотна нужны людям для того, чтобы любоваться ими дома, а не для продажи в интернете. Каллиграф пообещал подготовить новое творение — на этот раз с использованием клея и обоев.

6 октября 2019 года сообщалось, что Покрас Лампас, которого приравняли к сатанистам за «Супрематический крест» Малевича в Екатеринбурге, восстановил свой испорченный коммунальщиками арт-объект на городской Площади первой пятилетки.

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