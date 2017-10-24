Покрас Лампас украсил юбилейную куртку Levi's

Американская фирма Levi's выпустила специальную версию джинсовой куртки Type III Trucker к 50-летнему юбилею начала производства. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба бренда.

Дизайн юбилейной модели разработан совместно с петербургским художником-каллиграфом Покрасом Лампасом, оставившим свой автограф над левым карманом. Куртки также украшены принтом с композицией «Круг» на спине.

«Мы с гордостью представляем результат сотрудничества с Покрасом Лампасом, который ознаменует 50-летие классического дизайна Trucker и его постоянного переосмысления», — прокомментировала новинку Анит ван Эйнд, вице-президент по маркетингу Levi’s Europe.

Фото: Levi's 1 /3

Куртки в мужской и женской версиях уже поступили в продажу.

Бренд Levi's (Levi Strauss & Co.) основан предпринимателем Ливаем Строссом в 1853 году в Сан-Франциско. Компания первой запатентовала металлические заклепки на одежде (в 1873 году). Производит повседневную одежду, преимущественно из денима, а также обувь и аксессуары. Среди самых узнаваемых моделей марки — джинсы 501 и куртка Type III Trucker («куртка для водителя грузовика»; первоначально создавалась как утилитарная одежда для дальнобойщиков), впервые появившаяся в продаже в США 24 октября 1967 года.

Покрас Лампас — художник-каллиграф из Санкт-Петербурга, основатель направления «каллифутуризм».