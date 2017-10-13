Женщинам предложили недорогой способ застегивать промежность на молнию

Американский бренд одежды Reformation запустил бюджетную линию женской джинсовой одежды. Об этом сообщает Forbes.

Коллекция из 46 предметов одежды поступит в продажу 26 октября. При производстве используется на 2/3 меньше воды и ткани, чем обычно, а также полностью исключены токсичные красители и отбеливатели на хлорной основе.

Фото: Reformation Jeans 1 /2

Как отмечает HypeBae, в линейку вошли джинсы Celtic с открытой застежкой-молнией, идущей через всю промежность. Среди других особенностей кроя — отсутствие шлевок для поясного ремня и неподрубленные края верха. Задних карманов тоже нет. Модель стоит 148 долларов и доступна в онлайн-магазине фирмы. Первым такую схему застегивания джинсов предложил парижский бренд Vetements в совместной капсульной коллекции с Levi's весной этого года, но их модель стоила 1219 евро (вещи из коллекции Vetements x Levi’s были распроданы в течение нескольких недель).

Бренд Reformation основан в 2009 году в Лос-Анджелесе бывшей моделью Яэль Афлало. Компания позиционирует себя как производитель экологичной женской одежды, в том числе для клиенток маленького роста и с большим объемом груди. В 2015 году в компанию инвестировали средства российская журналистка Мирослава Дума, модель Карли Клосс и предприниматель и дизайнер Эндрю Розен.