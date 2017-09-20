Tommy Hilfiger предложил покупателям рваные шорты Джиджи Хадид

Бренд Tommy Hilfiger представил в рамках Недели моды в Лондоне новую коллекцию одежды, созданную совместно с американской топ-моделью Джиджи Хадид. Об этом говорится в сообщении онлайн-платформы Farfetch, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

Линейка включает в себя платья, толстовки, брюки, топы, джинсы, шорты и верхнюю одежду. На сайте Farfetch вещи из коллекции можно будет приобрести с сегодняшнего дня.

Фото: Tommy Hilfiger 1 /4

Джиджи Хадид — американская модель, лицо нескольких линий Tom Ford и одна из «ангелов» Victoria’s Secret. Кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года и выпускает капсульные коллекции для Tommy Hilfiger и Vogue Eyewear. В декабре 2016-го Британский Совет моды признал ее моделью года. Летом 2017 года было объявлено, что Джиджи Хадид стала новым лицом итальянской марки Missoni, производителя изделий из трикотажа класса люкс и текстиля для дома.

Компания Tommy Hilfiger основана Хилфигером в 1985 году. Она начинала с производства женской одежды и аксессуаров, в 1992 году появилась мужская коллекция. С 2001 года марка производит обувь. Кроме того, в ассортимент входят одежда для детей и парфюмерия.