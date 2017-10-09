Мирослава Дума и Виржил Абло помогли Levi's с дизайном куртки для дальнобойщиков

В честь 50-летия джинсовой куртки-бестселлера Trucker Jacket компания Levi's предложила 50 известным музыкантам, художникам и деятелям модного бизнеса кастомизировать модели этой куртки по своему вкусу. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 9 октября.

В проекте приняли участие российская журналистка и it-girl Мирослава Дума, певец Джастин Тимберлейк, рэпер Снуп Догг, модели Карли Клосс и Роми Стрейд, певица Соланж Ноулз, участники хаус-дуэта Justice, дизайнер бренда Канье Уэста Виржил Абло и другие знаменитости. На специально организованной в Лос-Анджелесе вечеринке участники проекта представили свои версии Trucker Jacket.

Джастин Тимберлейк Фото: Levi's 1 /4

Бренд Levi's (Levi Strauss & Co.) основан предпринимателем Ливаем Строссом в 1853 году в Сан-Франциско. Компания первой запатентовала металлические заклепки на одежде (в 1873 году). Производит повседневную одежду, преимущественно из денима, а также обувь и аксессуары. Среди самых узнаваемых моделей марки — джинсы 501 и куртка Trucker Jacket («куртка для водителя грузовика»; первоначально создавалась как утилитарная одежда для дальнобойщиков).

В июне 2017 года в Москве под Крымским мостом открылся pop up магазин Levi's, где можно персонализировать фирменные вещи: джинсы и куртки. Он будет работать до ноября 2017 года.