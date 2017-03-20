Levi’s посвятил коллекцию одежды журналу Rolling Stone

Американская марка Levi’s представила капсульную коллекцию одежды, посвященную 59-летию музыкального журнала Rolling Stone. Об этом сообщает Highsnobiety.

В линейку вошли классические джинсовые куртки с принтами, футболки и аксессуары. Коллекция выпущена ограниченным тиражом и уже появилась в продаже. Цены варьируются от 15 до 298 долларов.

Levi's (Levi Strauss & Co.) основана предпринимателем Ливаем Строссом в 1853 году в Сан-Франциско. Компания первой запатентовала металлические заклепки на одежде (в 1873 году). Производит повседневную одежду, преимущественно из денима, а также обувь и аксессуары. Одна из самых узнаваемых моделей марки — джинсы 501. В середине мая 2016 года компания запустила в России официальный интернет-магазин.

Rolling Stone — американский журнал, посвящённый музыке и поп-культуре. Был основан в Сан-Франциско в 1967 году.