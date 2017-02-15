Levi’s сшил одежду для бунтарей

Американская марка Levi’s представила новую коллекцию одежды на весенне-летний сезон. Она получила название Line 8 и, по словам представителей бренда, рассчитана на молодых бунтарей. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Highsnobiety.

В линейку вошли вещи-унисекс: футболки, рубашки с тропическими принтами, зауженные брюки и пиджаки. В коллекции преобладают синие и белые оттенки. Вещи уже поступили в продажу и представлены на сайте бренда.

Фото: Levi’s 1 /9

Levi's (Levi Strauss & Co.) основана предпринимателем Ливаем Строссом в 1853 году в Сан-Франциско. Компания первой запатентовала металлические заклепки на одежде (в 1873 году). Производит повседневную одежду, преимущественно из денима, а также обувь и аксессуары. Одна из самых узнаваемых моделей марки — джинсы 501. В середине мая 2016 года компания запустила в России официальный интернет-магазин.

В конце декабря 2016 года компания представила лимитированную коллекцию курток Double Bunny Trucker Jacket с изображением двухголового белого кролика с красными глазами.