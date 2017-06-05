Levi's предложил москвичам порвать джинсы

В Москве под Крымским мостом открылся pop up магазин американской марки Levi's. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Там можно будет персонализировать фирменные вещи: джинсы и куртки.

На выбор предлагают разные нашивки, также внешний вид одежды можно изменить с помощью заклепок, потертостей, вышивки и других эффектов. Для того чтобы получить услугу, нужно зарегистрироваться на сайте марки и получить персональный код. Идея создания такой мастерской родилась два года назад, работать она будет до осени.

Levi's (Levi Strauss & Co.) основана предпринимателем Ливаем Строссом в 1853 году в Сан-Франциско. Компания первой запатентовала металлические заклепки на одежде (в 1873 году). Производит повседневную одежду, преимущественно из денима, а также обувь и аксессуары. Одна из самых узнаваемых моделей марки — джинсы 501.

В середине мая 2016 года компания запустила в России официальный интернет-магазин.