Джинсы за 1600 долларов украсили логотипом на причинном месте

Американская фирма Levi's выпустила новую модель джинсов, созданную в рамках коллаборации с французским брендом Vetements. Об этом сообщает HypeBae.

Джинсы-унисекс свободного кроя с высоким поясом сшиты из традиционного синего денима и украшены крупного размера вышивкой Vetements поверх гульфика. Цена модели — 1590 долларов (около 92 тысяч рублей по текущему курсу обмена). Одежда уже доступна в ряде интернет-магазинов.

Бренд Levi's (Levi Strauss & Co.) основан предпринимателем Ливаем Строссом в 1853 году в Сан-Франциско. Компания первой запатентовала металлические заклепки на одежде (в 1873 году). Производит повседневную одежду, преимущественно из денима, а также обувь и аксессуары. Среди самых узнаваемых моделей марки — джинсы 501 и куртка Trucker Jacket («куртка для водителя грузовика»; первоначально создавалась как утилитарная одежда для дальнобойщиков).

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.