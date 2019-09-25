Похитившему картину Куинджи из Третьяковки россиянину вынесли приговор

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Денису Чуприкову, обвиненному в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри» из Третьяковской галереи. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

Его признали виновным в хищении предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность. В качестве наказания он проведет три года в колонии строгого режима.

Уроженец Феодосии Чуприков похитил картину на глазах посетителей 27 января. Мужчина подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли его за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его доме, расположенном в подмосковном поселке Заречье. Там же была найдена похищенная картина.

31 января Чуприков заявил, что украл полотно из галереи ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также рассказал, что в музей прошел без билета, поскольку «немного обладает гипнозом», а картину «Ай-Петри. Крым» выбрал для хищения интуитивно.

В дальнейшем Чуприков полностью признал вину в совершении преступления, объяснив, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.

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