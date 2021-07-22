В Москве задержан объявленный в розыск бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?»

В Москве сотрудники полиции задержали бывшего спонсора телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Адама Янова, разыскиваемого по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 53-летнего мужчину, также известного как Ашот Хачиян, задержали на улице Средняя Калитниковская. В столице он находился проездом.

Адама Янова обвинили по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Он находился в федеральном розыске.

Отмечается, что в 1990-х годах задержанный возглавлял «Интеллект-банк», который выступал одним из спонсоров телеигры. В 2001 году у банка отозвали лицензию.