Задержан заместитель главы ГИБДД Ставрополья

В Москве задержан Александр Ткаченко, заместитель главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, задержание происходило в рамках расследования дела против Сафонова. Подполковника полиции доставят в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что после обнаруженного у главы ставропольского управления ГИБДД «золотого дворца» у его подчиненных прошли десятки обысков. Как минимум два высокопоставленных офицера полиции, помимо Сафонова, получили статус подозреваемых в деле о взятке в особо крупном размере.

21 июля Следственный комитет России опубликовал видео из «золотого дворца» Сафонова. На кадрах виден двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной ставропольского полковника стоят золотой унитаз и ванна с золотыми смесителями.

Сафонова и его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.