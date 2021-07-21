Десятки обысков прошли из-за «золотого дворца» у главы ГИБДД Ставролья

Десятки обысков прошли у подозреваемых после обнаруженного «золотого дворца» у главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом сообщили «Известиям» в Следственном комитете России (СКР).

Несколько подчиненных Сафонова также стали фигурантами антикоррупционного расследования. Как минимум три высокопоставленных офицера полиции, включая Сафонова, получили статус подозреваемых в деле о взятке в особо крупном размере.

«По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций и по иным адресам… проведены масштабные мероприятия. В том числе более 80 обысков», — говорится в сообщении СКР.

По данным источника в правоохранительных органах, под следствием также оказались замначальника краевой госавтоинспекции Александр Ткаченко, инспектор Виталий Мельчиков, бывший начальник регионального отдела информационного обеспечения УГИБДД СК Александр Аржанухин и еще четверо гражданских, включая родственницу Мельчикова. Фигуранты создали организованную группировку, которая изобрела хитроумную схему поборов с водителей большегрузов, ее участникам удалось собрать как минимум 19,5 миллиона рублей.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из «золотого дворца» Сафонова. На кадрах виден двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной ставропольского полковника стоят золотой унитаз и ванна с золотыми смесителями.

Сафонова и его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.