Раскрыта сумма полученной главой отделения ПФР в Челябинской области взятки

Раскрыта сумма полученной главой отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в Челябинской области взятки — она составила 26 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Чиновника признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, обвиняемый получил вознаграждение в 26 миллионов рублей от сотрудника частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление выявили сотрудники МВД. Следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

По информации издания «Комсомольская правда», в Тракторозаводском районном суде началось заседание суда по избранию чиновнику меры пресечения. Виктор Чернобровин еще остается на должности руководителя областного отделения ПФР. Он состоит на учете у кардиолога и жалуется на плохое самочувствие, в связи с чем просит суд о гуманном способе задержания.

13 июля в Челябинске задержали заместителя начальника ПФР по Челябинской области Александра Орехова. Его обвиняют в получении взятки в три миллиона рублей. Чиновника отправили под домашний арест.