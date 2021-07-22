В Челябинске главу отделения ПФР задержали по делу о взятках

В Челябинской области задержали руководителя областного отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Владимир Шишков.

Чиновник подозревается в совершении преступления по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, подозреваемый получил взятки от сотрудника частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление выявили сотрудники МВД. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

