В Москве двух братьев отдали под суд за убийство жениха на свадьбе

В Москве отдали под суд двух братьев, обвиняемых в убийстве жениха и его брата на свадьбе. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Установлено, что 22 января 2021 года младший из братьев приехал на свадьбу к знакомому в загородный клуб. Во время торжества он поссорился с женихом и его братом, после чего позвонил родственнику и попросил привезти пистолет.

Через несколько часов к клубу, где проходила свадьба, приехал старший брат обвиняемого с оружием. Получив пистолет, мужчина расстрелял обидчиков. От полученных ран жених и его брат скончались на месте.

В ходе следствия было установлено, что младший обвиняемый ранее уже совершал преступление — он стрелял на улице светошумовыми зарядами из охолощенных автоматов Калашникова.

Младшему брату предъявили обвинение за хулиганство с применением оружия, незаконное ношение огнестрельного оружия и убийство двух лиц, а старшему — за незаконное приобретение оружия и пособничество в убийстве.