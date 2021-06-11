Проломивший голову невесте накануне свадьбы россиянин получил 14 лет колонии

Россиянин, который накануне свадьбы убил свою невесту, получил 14,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным следствия, убийство произошло летом прошлого года. Молодые люди поссорились за несколько недель до свадьбы. Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать, как злоумышленник ударил 26-летнюю девушку по голове у подъезда.

Расправившись с жертвой, жених скрывался около трех недель, после чего его задержали в Ростовской области.

Через некоторое время сотрудники полиции нашли тело убитой с множеством гематом и проломленной головой. Лицо погибшей было обезображено.

В начале июня сообщалось, что суд в Воскресенске приговорил Владимира Воробьева, убившего супругу на глазах у воспитанников детского сада, к 11 годам колонии. Из ревности он нанес воспитательнице 18 ударов ножом в шею, грудь и руки. От полученных ранений женщина скончалась на месте.