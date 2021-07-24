Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства Абовяна в Ставрополе

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование уголовного дела об убийстве заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной версии, это было спланированное убийство.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Ранее была названа одна из версий убийства Руслана Абовяна. По данным издания Baza, его могли убить из мести. Уточняется, что Абовян в 2015 году принимал участие в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев. При этом Дадаев подозревался в тяжком преступлении, совершенном в соседнем регионе. Он скрывался у себя на родине.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров тогда заявлял, что действия силовиков не были согласованы с властями, отмечает издание.

Неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. Согласно предварительной версии, преступников было двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выследить преступников и начать преследование, однако те все же смогли сбежать.