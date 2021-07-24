Названа одна из версий убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе

Названа одна из версий убийства замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна в Ставрополе. Об этом в субботу, 24 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, его могли убить из мести. Уточняется, что Абовян в 2015 году принимал участие в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев.

При этом Дадаев подозревался в тяжком преступлении, совершенном в соседнем регионе. Он скрывался у себя на родине.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров тогда заявлял, что действия силовиков не были согласованы с властями, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. По предварительным данным, преступников было двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле.