Момент убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе попал на видео

Момент убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На записи слышно два выстрела. После этого из машины выбирается человек. За ним следует неизвестный в черном с оружием, он стреляет еще несколько раз, прежде чем покинуть место преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. Согласно предварительной версии, преступников было двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выследить преступников и начать преследование, однако те все же смогли сбежать.