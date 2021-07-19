Секретную тюрьму под Петербургом связали с убийством авторитетного бизнесмена

Подземную тюрьму, обнаруженную на территории коттеджа в Ленинградской области, связали с делом об убийстве авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, 17 сентября 2018 года машину бизнесмена расстреляли на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе — там же, где впоследствии обнаружили секретную тюрьму.

Шенгелия проходил свидетелем по делу Владимира Барсукова (Кумарина), который, как считает следствие, руководил Тамбовской ОПГ — одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Санкт-Петербурга. Кроме того, показания бизнесмена стали основанием для ареста начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, осужденного на 13 лет колонии за получение взяток на общую сумму в 550 тысяч долларов (чуть более 41 миллиона рублей).

По машине Бадри Шенгелии произвели не менее восьми выстрелов, одна из пуль попала в голову; по предварительному мнению экспертов, она и стала смертельной.

19 июля сообщалось, что в окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Владельцами коттеджа в разное время были экс-сотрудник ФСИН и судимый за похищения людей уроженец Кронштадта по фамилии Эскобар.

После появления публикаций о таинственном объекте вход в подземную тюрьму закопали, а дело о ней засекретили.