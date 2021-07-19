Подземной тюрьмой под Петербургом владели экс-сотрудник ФСИН и похититель людей

Владельцами коттеджа с подземной тюрьмой в Ленинградской области в разное время были экс-сотрудник ФСИН и судимый за похищения людей уроженец Кронштадта по фамилии Эскобар. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает 47news.

По данным издания, первым собственником объекта во Всеволожском районе Ленинградской области был экс-капитан оперчасти следственного изолятора №4 ФСИН России Ренат Алмазов. В 2004 году он ушел на пенсию и основал две компании. Одна занималась разборкой и сносом зданий, вторая была охранным предприятием. В 2018 году Алмазов скончался в возрасте 51 года.

Среди владельцев объекта были ряд собственников, которых издание называет номиналами. Еще одним человеком, владевшим объектом, был уроженец Кронштадта по фамилии Мкртычян, судимый за разбойные нападения, вымогательства и похищение человека группой лиц по предварительному сговору. В 2010 году Мкртычян сменил фамилию на Эскобар.

По словам местных жителей, объект был возведен примерно в 2010 году. Некоторое время назад там появлялись сотрудники Следственного комитета России (СКР), которые сфотографировали здание и расспрашивали местных жителей о владельцах территории.

Ранее 19 июля сообщалось, что под Санкт-Петербургом обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволожском районе.

