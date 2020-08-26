Российскому подполковнику МВД отменен условный срок за рабство филиппинки

Верховный суд Республики Саха (Якутия) отменил условный срок, назначенный бывшему высокопоставленному сотруднику МВД Александру Левадному за взятие в рабство уборщицы из Филиппин. Об этом сообщает сайт суда.

Согласно новому решению судебной инстанции, полицейскому за избиение и незаконное лишение свободы филиппинки назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права занимать должности в правоохранительных органах и звания подполковника МВД. Супруге Левадного, также признанной виновной в незаконном лишении свободы филиппинки, суд дал четыре года в колонии общего режима, но отсрочил исполнение наказания до достижения 14-летнего возраста ее детьми.

Якутский городской суд 16 июля 2019 года приговорил к условному наказанию сроком на пять лет бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутску Александра Левадного и его жену Кристину — сроком на четыре года.

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По данным следствия, они владели клининговой компанией «Чистый дом», в которой работали 16 гражданок Филиппин, в том числе и пострадавшая — Ракель Фаброз де ла Круз. Иностранки не были поставлены на миграционный учет в России.

В 2017 году Ракель Фаброз де ла Круз уволилась из компании Левадных в связи с задержками заработной платы. Жена полицейского начала угрожать иностранке проблемами с миграционной службой. Затем Левадные похитили бывшую работницу и привезли ее в квартиру, где избили и держали несколько дней.

Ракель удалось сбежать из плена. Она выпрыгнула из окна на первом этаже, получив несколько переломов, затем добралась до одного из своих клиентов — местного бизнесмена — на попутном автомобиле. Там ей вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

Против Левадных было возбуждено уголовное дело, полицейского уволили со службы.

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