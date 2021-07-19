В окрестностях Петербурга нашли частную подземную тюрьму с крематорием

В заброшенном коттеджном поселке в Ленинградской области нашли частную тюрьму с печью

В окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает 47news.

По данным издания, сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволжском районе Ленинградской области. Оно состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.

Сооружение было замаскировано под дачный дом, территория которого была скрыта от окружающих высоким забором. На участке была баня с лазом ведущим к печи размером с человека. По данным журналистов, владельцами сооружения являлись бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и некое частное лицо.

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