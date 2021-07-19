Вход в найденную под Петербургом подземную тюрьму с крематорием закопали

Дело о подземной тюрьме во Всеволожском районе Ленинградской области засекретили. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает 47news.

По данным издания, сразу после публикации материала о таинственном объекте с камерами и крематорием в заброшенный коттеджный поселок «Новый Петербург» прибыла строительная техника. Рабочие закопали вход в подземную тюрьму. Издание полагает, что это произошло по инициативе Следственного комитета России (СКР).

Ранее 19 июля сообщалось, что в окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри раньше была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны.

Владельцами коттеджа, где нашли объект, в разное время были экс-сотрудник ФСИН и судимый за похищения людей уроженец Кронштадта по фамилии Эскобар.

По словам местных жителей, здание построили примерно в 2010 году. Некоторое время назад там появлялись сотрудники Следственного комитета России (СКР), которые его фотографировали.