Подземную тюрьму под Петербургом назвали ловушкой для криптовалютных миллионеров

Подземную тюрьму с крематорием, обнаруженную в Ленинградской области, назвали ловушкой для удержания бизнесменов, заработавших на криптовалюте. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 19 июля, «Ленте.ру» высказал информированный источник.

По его словам, в частной тюрьме, расположенной на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленинградской области, почти все сделано так же, как в обычной тюрьме, — от замков до стола в камере. Все это рассчитано на то, чтобы запугать жертву.

«Сомневаюсь, что сюда вывозили крупных бизнесменов. При их пропаже к делу сразу бы подключились силовики, поднялся бы шум. Учитывая, что тюрьма действовала в районе 2014 года, скорее всего, жертвами стали новоиспеченные миллионеры, разбогатевшие на биткоинах. В то время на них велась охота», — рассуждает собеседник «Ленты.ру».

По его словам, получив ключи доступа от пленника, злоумышленники выгоняли жертву, не опасаясь последствий. «Даже если он обратится в полицию, то никто не будет заниматься вопросом кражи криптовалюты, которая находится в серой зоне, тем более когда у жертвы нет никаких связей», — объяснил источник редакции.

Ранее сообщалось, что дело о подземной тюрьме во Всеволожском районе Ленинградской области засекретили.

19 июля стало известно, что в окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри раньше была оборудована система видеонаблюдения и находился пункт охраны.