Адмирала российского флота заподозрили в убийстве жены и сына

В Санкт-Петербурге 86-летнего адмирала ВМФ Леонида Лобанова заподозрили в убийстве жены и сына. Об этом сообщает «Фонтанка».

24 июля в полицию обратилась 63-летняя дочь адмирала, живущая в Мурманске, и попросила вскрыть квартиру, где проживали ее родственники — никто из членов семьи не выходил на связь, а соседи жаловались на неприятный запах.

В доме Лобанова обнаружили тела его 84-летней жены и 56-летнего сына — убитые лежали на диване в нижнем белье с перерезанным горлом и вспоротым животом. По предварительным данным, трупы находились в квартире около двух недель.

Из дома адмирала исчезла только связка ключей. Следователи заподозрили в преступлении главу семейства. Вскоре оперативники установили, что 16 июля Лобанов-старший погиб под колесами электрички. При себе у него был нож.

