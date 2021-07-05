Россиянин пришел извиняться к зарезанному им же соседу и попался полиции

В Кемеровской области предстанет перед судом 41-летний житель города Киселевск, зарезавший соседа. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, подозреваемый со своей сожительницей находился в гостях у знакомого. В процессе общения компания распивала алкоголь. В какой-то момент гостю показалось, что хозяин оказывает слишком много внимания его спутнице. Вспылив, он схватил нож и нанес потерпевшему удар в живот. После вместе с женщиной покинул дом. Позже ему стало стыдно за свое поведение. Он решил прийти обратно и извиниться, однако попался прибывшим на вызов полицейским.

Через два потерпевший скончался. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинения тяжкого время здоровью, повлекшее смерть») УК России. Подозреваемый полностью признал свою вину и в процессе расследования активно сотрудничал с сотрудниками правоохранительных органов. Дело направлено в суд.

29 июня сообщалось, что в Кемеровской области к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима приговорен убивший своего отца 39-летний россиянин.