Убившим россиянку во время продажи машины вынесли приговор

В Екатеринбурге вынесли приговор убийцам 27-летней россиянки Ксении Каторгиной, которую зарезали во время продажи ее автомобиля Audi. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев получили по 20 лет колонии строгого режима, их сообщницу Екатерину Меньшикову приговорили к 17 годам колонии общего режима. Банду осудили по статьям 105 («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ и статье 162 («Разбой») УК РФ.

Фигурантов дела, помимо убийства Каторгиной, осудили и за другие преступления. Судом установлено, что в сентябре 2019 года бандиты похитили и избили мать своей сообщницы Екатерины Меншиковой, вымогая у женщины деньги. При этом в заложники был взят и ее сожитель.

На след банды вышли после резонансного убийства Ксения Каторгиной. Девушка продавала свою машину Audi Q5, чтобы погасить долг за квартиру. Осужденная Меньшикова, выступавшая в роли покупательницы, притворилась беременной и попросила Ксению приехать к ней, сославшись на токсикоз. При встрече девушку заманили в безлюдное место и напали на нее — ударили электрошокером и закололи ножами.

Позже на похищенном автомобиле обвиняемые уехали в Челябинск, где, воспользовавшись обнаруженными ими паспортом убитой женщины и документами на машину, продали автомобиль местному жителю. В ходе поисков следователи обнаружили тело погибшей и вышли на след преступников.

Во время рассмотрения уголовного дела в суде, мать погибшей, потребовала смертной казни для убийц ее дочери.

1 ноября 2019 года сообщалось, что глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин выплатил 2,5 миллиона рублей за ипотеку Каторгиной. Он перевел деньги со своего личного счета