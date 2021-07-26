В Петербурге спортсмены спасли женщину от преследователя с топором

В Санкт-Петербурге спортсмены помогли спастись женщине, которую преследовал мужчина с топором. Об этом пишет «Фонтанка».

Очевидец происшествия рассказала изданию, что в ситуацию вовремя вмешались оказавшиеся неподалеку спортсмены из местного центра единоборств. После того, как они помогли женщине отбиться, они же и вызвали стражей порядка. Прибывшие сотрудники Росгвардии обезоружили мужчину и заковали его в наручники.

Предположительно, агрессор был в состоянии алкогольного опьянения.

16 июля сообщалось, что в Челябинской области задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух человек. По версии следствия, 15 июля житель Южноуральска находился в квартире у своего знакомого. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт. Подозреваемый бросился на собутыльника с ножом и топором. Он убил мужчину, нанеся множество рубящих и колющих ударов холодным оружием. Случайными свидетельницами расправы стали две находившиеся в квартире женщины. Подозреваемый напал и на них. Каждой нанес несколько ударов ножом и топором, и сбежал, когда они перестали подавать признаки жизни. Одна из женщин погибла на месте, вторую позже удалось спасти прибывшим медикам.