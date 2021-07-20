В Сингапуре школьник зарубил топором ребенка

В Сингапуре 16-летнего школьника обвинили в жестоком убийстве сокурсника. Об этом сообщает BBC News.

Тело 13-летнего ребенка нашли в туалете престижной средней школы River Valley. По данным правоохранительных органов, обвиняемый зарубил жертву топором, который приобрел в интернете. При этом, как сообщает следствие, школьник не был лично знаком с убитым мальчиком. В 2019 году он пытался покончить с собой, после чего проходил лечение в психиатрической клинике.

В Сингапуре за обвинение в убийстве преступника могут приговорить к смертной казни. Однако обвиняемому еще нет 18 лет, поэтому ему грозит пожизненное лишение свободы. В Министерстве образования страны отметили, что оказывают всяческую помощь в расследовании инцидента.

19 июля полиция нашла расчлененное тело 13-летнего ребенка на юго-востоке Франции. По данным правоохранительных органов, его убил и обезглавил 32-летний сосед с психическим расстройством. При этом, как отмечает издание, судя по найденным у него в квартире вещам, он был сатанистом. Сотрудник полиции застрелил злоумышленника во время попытки скрыться.