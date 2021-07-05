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Боевики похитили детей из туберкулезной больницы

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Jossy Ola / AP

В Нигерии боевики похитили троих детей и нескольких взрослых из больницы для пациентов с туберкулезом. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в Национальном центре туберкулеза и лепры в городе Зария. По информации полиции, группа вооруженных людей открыла огонь по городскому полицейскому участку, а другая группа террористов в то же время напала на больницу. По словам местных жителей, атака на полицейских была отвлекающим маневром.

Отмечается, что боевики атаковали общежития работников медицинского центра. Один из сотрудников больницы рассказал, что они похитили не менее 12 человек, в том числе четверых детей. Злоумышленники скрылись с ними в ближайшем лесу. На данный момент местные службы безопасности ищут заложников.

Случаи похищения людей происходят в Нигерии регулярно. Так, 21 июня стало известно, что в поселке Бирнин-Яур террористы напали на школу и похитили по меньшей мере 80 детей и нескольких взрослых. Отмечается, что большинство похищенных — девочки. При проникновении в школу боевики убили полицейского и ребенка, которому оказывалась медицинская помощь.

До этого о похожем инциденте сообщалось 31 мая. Тогда группа вооруженных людей напала на школу-интернат в городе Тегина на западе Нигерии. Они похитили 200 учеников.

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