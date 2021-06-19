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Террористы напали на школу и похитили 80 учеников

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Фото: Temilade Adelaja / Reuters

В поселке Бирнин-Яур штата Кибби в Нигерии террористы напали на школу и похитили по меньшей мере 80 детей и нескольких взрослых. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что большинство похищенных — девочки. При проникновении в школу боевики убили полицейского и ребенка, которому оказывали медицинскую помощь.

По предположениям правоохранителей, учеников похитили ради получения выкупа. Полицейские устанавливают точное число пропавших детей. Кроме того, силовики прочесывают лес и прилегающие к школе территории.

Отмечается, что нападения в этом регионе отделяют от действий боевиков на северо-востоке страны. Там в 2014 году африканская группировка «Боко харам» напала на школу и похитили оттуда 276 девочек, чтобы насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство. Некоторым школьницам удалось сбежать из плена, судьба остальных неизвестна до сих пор.

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