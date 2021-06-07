Стало известно о смерти главаря африканских боевиков

В Нигерии умер главарь запрещенной в России террористической группировки «Боко Харам» Абубакар Шекау, сообщает Reuters со ссылкой на аудиозапись, сделанную боевиками также запрещенной в России «Западноафриканской провинции "Исламского государства"» (ISWAP).

На записи человек, якобы являющийся лидером ISWAP Абу Мусабом аль-Барнави, заявил, что Шекау умер 18 мая, покончив с собой, когда боевики преследовали его после боя. В беседе с агентством два человека подтвердили, что голос на записи действительно принадлежал аль-Барнави.

По данным издания, смерть Шекау позволит ISWAP закрепиться в качестве основного лидера в регионе озера Чад и направить свои усилия на военных и правительство.

Группировка «Боко Харам» появилась в 2002 году, ее лидером был Мохаммед Юсуф. С 2009 года его на посту сменил Шекау. В 2015 году несогласные с его методами управления боевики откололись от «Боко Харам» и присягнули на верность запрещенного в России террористического движения ИГИЛ, став его региональным «филиалом». О смерти Шекау за последние годы сообщалось несколько раз, однако эти данные каждый раз опровергались.

О террористах стало известно в 2014 году, когда под руководством Шекау они напали на школу и похитили оттуда 276 девочек, чтобы насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство. Некоторым школьницам удалось сбежать из плена, судьба остальных неизвестна до сих пор.