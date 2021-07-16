Россиянин с топором и ножом убил знакомого и расправился со свидетелями

В Южноуральске мужчина напал с ножом и топором на знакомого и двух случайных свидетельниц

В Челябинской области задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух человек. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 15 июля житель Южноуральска находился в квартире у своего знакомого. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт. Подозреваемый бросился на собутыльника с ножом и топором. Он убил мужчину, нанеся множество рубящих и колющих ударов холодным оружием. Случайными свидетельницами расправы стали две находившиеся в квартире женщины.

Подозреваемый напал и на них. Каждой нанес несколько ударов ножом и топором, и сбежал, когда они перестали подавать признаки жизни. Одна из женщин погибла на месте, вторую позже удалось спасти прибывшим медикам. Вскоре подозреваемый был задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

6 марта сообщалось, что житель Москвы убил топором сожителя своей дочери.