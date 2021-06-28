Зарубившая топором сожителя россиянка пойдет под суд

В Приморском крае 25-летняя россиянка пойдет под суд за убийство 40-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР)

По данным следствия, в городе Дальнереченск между сожителями произошла ссора. Испытывавшая сильную неприязнь к мужчине девушка взяла находившийся в квартире топор и зарубила жертву. Он скончался от множественных ударов по голове. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Умышленное убийство») УК РФ.

Следователи сообщили, что собрали исчерпывающие доказательства вины женщины и направило дело в суд.

25 июня сообщалось, что в Свердловский областной суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Павлу Денисову, зарубившему топором адвоката и бывшего заместителя прокурора Орджоникидзевского района Константина Янышева.