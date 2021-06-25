Россиянину дали 14 лет за убийство бывшего прокурора 140 ударами топора

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Павлу Денисову, зарубившему топором адвоката и бывшего заместителя прокурора Орджоникидзевского района Константина Янышева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также Денисов должен выплатить родителям погибшего, его вдове и сыну по полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, уточняет Е1.ru.

По версии следствия, 6 мая 2020 года адвокат зашел в гости к своему соседу Денисову. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Денисов ударил Янышева более 20 раз стеклянной бутылкой, после чего связал его и нанес 140 ударов топором по голове, шее, груди и рукам. Мужчина скончался на месте. Через два дня его тело обнаружили прибывшие в квартиру полицейские. Хозяин встретил силовиков перепачканный кровью, уверяя, что убитый спит. Ранее он уже был судим за побои.