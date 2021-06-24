Россиянину запросили 16 лет за убийство бывшего прокурора 140 ударами топора

Прокуратура запросила наказание сроком 16 лет лишения свободы жителю Екатеринбурга за убийство адвоката и бывшего заместителя прокурора Орджоникидзевского района Константина Янышева. Об этом рассказали Е1.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве. Оглашение приговора назначено на 25 июня.

Обвиняемый 49-летний Павел Денисов свою вину не признал, утверждая, что жестокое убийство адвоката — дело рук неизвестного маньяка.

По версии следствия, преступление не связано с профессиональной деятельностью 44-летнего адвоката. 6 мая 2020 года он зашел в гости к своему соседу Павлу Денисову. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый ударил своего знакомого стеклянной бутылкой более 20 раз, после чего связал его и нанес 140 ударов топором по голове, шее, груди и рукам. Мужчина скончался на месте. 8 мая его тело обнаружили прибывшие в квартиру полицейские. Хозяин встретил силовиков перепачканный кровью, уверяя, что убитый спит. Его задержали. Ранее он уже был судим за побои.

По словам свидетелей, обвиняемый становился агрессивным в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший, напротив, был человеком неконфликтным и быстро засыпал после того, как выпивал.

У Константина Янышева остались трехлетний сын и 19-летняя дочь.