В Алтайском крае мужчина зарубил собутыльника и пришел каяться к соседке

Распитие спиртного тремя собутыльниками в Алтайском крае закончилось убийством и уголовным делом. Когда самый захмелевший начал угрожать двум другим убийством, один из отдыхающих поспешил уйти, не дожидаясь, чем закончатся угрозы товарища сообщает Telegram-канал 112.

Когда мужчина вернулся проверить, все ли в порядке, увидел на диване труп с отрубленной головой. Подозреваемый Алексей К. в пьяном угаре ударил своего знакомого, который лежал на диване, топором. После совершенного преступления ушел к соседке, которой во всем признался. Женщина вызвала полицию лишь спустя несколько часов.

Ранее стало известно о раскрытом на Сахалине убийстве, совершенном в сентябре 2020 года. Тогда пропал местный житель, но на след подозреваемого оперативники вышли лишь в мае 2021 года. В ходе обыска в его квартире нашли останки тела убитого, которые убийца год держал в комнате.