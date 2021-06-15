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Россиянин отрубил пальцы пятилетней племяннице за сломанный планшет

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Бурятии местный житель отрубил пальцы пятилетней племяннице за то, что та сломала его планшет. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 31 августа девочка с отцом и его братом пошла на покос недалеко от села Покровка Прибайкальского района. К вечеру россияне начали распивать спиртное, затем отец уехал домой и оставил ребенка с 47-летним родственником.

Дядя дал девочке свой планшет, она начала играть, но нечаянно уронила и сломала устройство. Мужчина разозлился, положил руку ребенка на бревно и ударил ее топором, повредив два пальца.

Затем он привел девочку домой и оставил во дворе. Родители, увидев заплаканного ребенка с окровавленной рукой, вызвали скорую помощь. Врачи смогли пришить фалангу одного из пальцев.

На мужчину завели уголовное дело по пунктам «в», «з» части 1 статьи 112 УК , части 1 статьи 119 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК, но вызвавшего длительное расстройство здоровья в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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