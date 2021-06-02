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Курсанты российского полицейского колледжа начали массовую драку с прохожими

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Кирове группа несовершеннолетних курсантов полицейского колледжа начала массовую драку с прохожими. Об этом сообщает информационный портал Newsler.

По словам очевидцев, изначально в драке принимали участие четверо учащихся. Они свалили с ног прохожего и начали избивать его. Однако ситуация переросла в массовую потасовку, когда к ней присоединились другие прохожие, пытавшиеся успокоить студентов. На помощь молодым людям пришли их сокурсники, выбежавшие из колледжа.

Очевидцы отметили, что курсанты носили полицейскую форму: на них были тяжелые берцы, которыми можно нанести сильные телесные повреждения.

«Участники конфликта были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. С них были взяты объяснения. После этого задержанные были переданы законным представителям, поскольку все они являются несовершеннолетними. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в УМВД по Кировской области.

Ранее стало известно об еще одном похожем инциденте, который попал на видео. В Смоленске мужчина избил случайную прохожую до потери сознания, потерпевшая до утра пролежала на улице. На видео мужчина в капюшоне бьет по голове прохожую, которая шла ему навстречу. Девушка падает на землю, затем мужчина уходит и возвращается, чтобы добить ее. Напавший оттаскивает девушку на ступеньки подвала и продолжает бить ее ногами по лицу и телу.

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