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Россиянин избил случайную прохожую до потери сознания и попал на видео

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В Смоленске мужчина избил случайную прохожую до потери сознания, потерпевшая до утра пролежала на улице. Кадры появились на странице сообщества «Подслушано в Смоленске» во «ВКонтакте».

На видео мужчина в капюшоне бьет по голове прохожую, которая шла ему навстречу. Девушка падает на землю, затем мужчина уходит и возвращается, чтобы добить ее. Напавший оттаскивает девушку на ступеньки подвала и продолжает бить ее ногами по лицу и телу.

Как сообщает новостной портал Readovka67, нападение произошло 22 мая вечером на улице Нормандия-Неман. По предварительной информации, мужчина не первый раз нападает на девушек на улице. Несколько лет назад он ударил прохожую кулаком по лицу, другую уколол иголкой. Привлечь его к уголовной ответственности не получилось из-за психического диагноза.

Нападавший — ранее судимый 31-летний россиянин. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина до смерти избил прохожую с собакой.

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