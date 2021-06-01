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Российские школьницы жестоко избили сверстницу и разослали видео знакомым

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В Верхнем Уфалее Челябинской области две 14-летние девочки жестоко избили сверстницу и разослали видео знакомым. Кадры избиения опубликованы на YouTube.

На них можно наблюдать, как две девочки по очереди наносят удары сверстнице, повалив ее землю. Одна из них садится на школьницу и держит ее за шею. Как сообщает Znak, ролик распространили в социальных сетях и среди учеников. Пострадавшая и одна из ее обидчиц учатся в одной школе. Причиной конфликта называют мальчика.

«У дочери были синяки на ребрах, бедре на шее: следы от пальцев, левая половина лица отекла. Жевать левой стороной дочь не может до сих пор, записались на консультацию к челюстно-лицевому хирургу. Нельзя, чтобы все остались безнаказанными», — рассказала мать потерпевшей.

Следственный комитет проведет проверку по факту избиения школьницы, сейчас родители пострадавшей написали заявление в прокуратуру. Возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

Ранее сообщалось, что Барнауле арестовали школьницу, которая в компании сверстников надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме.

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