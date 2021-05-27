Надругавшаяся над российской школьницей старшеклассница арестована

В Барнауле арестовали школьницу, которая в компании сверстников надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Как считает следствие, старшеклассница избила потерпевшую, после чего совершила в ее отношении действия сексуального характера. Кроме того, 14-летняя злоумышленница сняла происходящее на видео и отправила его матери жертвы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Данное дело находится на личном контроле у главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

5 мая сообщалось, что в городе Краснотурьинск Свердловской области 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у двух своих братьев и приятеля. Подростки заманили девочку в лесной массив в районе подсобного хозяйства под предлогом разжигания костра.