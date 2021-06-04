Вооруженный топором россиянин разгромил машины на парковке ФСБ и попал на видео

В Петербурге вооруженный топором мужчина пришел на парковку ФСБ и разгромил несколько машин. Инцидент попал на видео, опубликованное изданием Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах виден мужчина, он бьет капоты автомобилей топором. Затем он положил на асфальт топор, лег рядом, к нему подошли силовики.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и кричал, что его жена — член организованной преступной группировки.

Правоохранительные органы установили, что напавший является жителем Петербурга. Он недавно развелся и теперь находится в депрессивном состоянии.